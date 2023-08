Senza acqua calda per due giorni. Hera: "La perdita è stata riparata"

"È vero, è estate, ma rimanere senza acqua calda è un enorme disagio anche nel mese di agosto. Ormai sono quarantotto ore che l’acqua, dai nostri rubinetti, esce soltanto fredda".

A parlare, ieri mattina, è stata una residente in zona Villaggio Giardino: "Tutto è partito lunedì pomeriggio, verso le 15 – spiega la cittadina – quando ci siamo accorti, improvvisamente, di non avere più acqua calda. Abbiamo fatto diverse segnalazioni e chiamato Hera, per capire come e quando il problema al teleriscaldamento potesse essere risolto. I palazzi di questa zona sono densamente popolati, dagli anziani fino ai bambini. E un disagio di questo genere ha messo in difficoltà diverse persone".

Non solo. "Per questi due giorni infatti – continua la residente – abbiamo fatto quello che era possibile, come scaldare l’acqua per lavarci, perché non c’erano altre soluzioni".

Il problema, però, è stato ora risolto. Come ha sottolineato Hera, negli ultimi due giorni "il personale è stato impegnato nella ricerca di una perdita d’acqua nell’impianto di teleriscaldamento che serve la zona del Villaggio Giardino a Modena: il calo di pressione generato dalla perdita ha impedito di tenere attivo il tratto di rete denominato Largo Nobel, che serve cinque condomìni dove non è stato quindi possibile riscaldare l’acqua". Non solo. Il Gruppo Hera, infatti, "ha messo in campo tutte le squadre disponibili, comprese quelle specializzate nella ricerca fughe, per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Nel resto del quartiere l’impianto è rimasto attivo e funzionante".

Nella giornata di ieri, dunque, "è stata individuata la perdita e riparata in via emergenziale per poter ridare il servizio di teleriscaldamento, riavviato nel tardo pomeriggio – ha comunicato Hera –. Nelle prossime ore sarà effettuato un secondo intervento definitivo".