"Senza il Punto Nascite, più risorse per chirurgia e visite ginecologiche"

Esprime soddisfazione l’Azienda Usl di Modena per i risultati conseguiti dopo la chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale Santa Maria Bianca. La sua "sospensione" ha liberato risorse e personale che hanno consentito di raddoppiare l’offerta per visite ginecologiche e prestazioni chirurgiche diagnostiche, triplicando quella per le ecografie transvaginali, riducendo così le liste d’attesa. I risultati della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale, diretta dal dottor Alessandro Ferrari, sono stati illustrati nei giorni scorsi durante il Comitato di Distretto ai sindaci di Area Nord dalla direttrice del distretto di Mirandola Annamaria Ferraresi, da Ferrari, e altri collaboratori. Con la chiusura del Punto Nascita è aumentata la disponibilità di appuntamenti, raddoppiata tra dicembre 2022 e novembre 2023 per visite ginecologiche e prestazioni chirurgiche diagnostiche ambulatoriali, come isteroscopie e colposcopie, e triplicata nel numero di ecografiche transvaginali. A livello tecnologico poi è stata acquisita una colonna videolaparoscopica 4K per la chirurgia ginecologica, strumentazione considerata gold standard nel settore, ed è stato potenziato il personale con due figure mediche che prenderanno servizio da inizio 2024. Incrementata anche l’attività ostetrica sul territorio con consulenze per l’allattamento e il progetto Home visiting.

Alberto Greco