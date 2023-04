Senza lasciare traccia Da Alessandro a Marco, i ragazzi spariti nel nulla In un anno 215 denunce

Tanti, troppi ’perché’ che corrodono l’anima. Sono quelli che affliggono i familiari delle persone scomparse delle quali, a mesi o anni di distanza dalle sparizioni, non si sa nulla. Sono diversi gli appelli partiti anche dal nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda la scomparsa di giovani. Tra questi c’è Marco Galante, pizzaiolo di 33 anni di Castelfranco. La mamma del giovane si è rivolta ai microfoni di ’Chi l’ha visto’ per lanciare un appello affinchè si continui a cercare il figlio. Il 33enne, infatti, sparito da circa tre mesi, si era trasferito a Zurigo, ma a Natale era tornato a casa, per poi rientrare verso la Svizzera i primi di gennaio. I contatti telefonici con la famiglia si sono sempre più diradati fino a scomparire del tutto. Dove sia oggi Marco è purtroppo un mistero. Stesso ‘destino’ per Alessandro Venurelli, scomparso il 5 dicembre del 2020 dalla sua casa di Sassuolo, dove viveva assieme ai genitori. Roberta Carassai, la mamma del giovane non smette di lottare e chiede alle istituzioni di non abbandonarla. "Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione per il momento – spiega la donna. Ho solo una grande amarezza: non è possibile che io debba andare in Olanda per avere le risposte che chiedo da sempre all’Italia". Infatti alcune ‘piste’ trovate dai periti sui dispositivi di Alessandro conducevano in Olanda. "Ho parlato con l’ambasciatore italiano e ho scoperto che non era mai stato concesso dalla magistratura un permesso ad allargare le indagini a livello europeo: serviva un ordine europeo di indagine che mai è stato fatto – spiega Carassai – Lo scorso anno ero andata in prefettura, mi avevano detto che si sarebbero fatti sentire e non è stato così. Quello che mi fa male è che la procura di Modena non mi abbia mai contattata: con la descrizione che avevo fatto sul vissuto di Alessandro, sul suo malessere, credo che qualcuno avrebbe dovuto chiamarmi. Oggi tutte le strade sono percorribili, compresa quella della setta perché non abbiamo certezze. Il mio perito, Salvatore Filograno, aveva trovato le sue ultime tracce proprio in Olanda e di recente è subentrato, per aiutarci, l’avvocato di diritto internazionale Claudio Falleti".

Il terzo giovane scomparso è Filippo Cornia, di cui si sono perse le tracce domenica 26 giugno. Lavorare alla Ferrari, di lui non si è più saputo nulla. Nei giorni scorsi, però, un parrucchiere, Giovanni Tucillo, si è imbattuto in uno scheletro mentre passeggiava con i figli ed un amico nella prima zona collinare di Spezzano. Ora si attendono gli esiti del Dna per identificare la vittima anche se alcuni elementi farebbero pensare proprio a Cornia.

Complessivamente sono state duecentoquindici le denunce presentate lo scorso anno a seguito di improvvise scomparse su tutto il territorio provinciale. 158 cittadini sono stati ritrovati, quindi il 73,49 per cento del totale mentre mancano all’appello 57 persone. Tra queste anche l’80enne Silvana Covili, residente a Pavullo, della quale non si hanno più notizie dallo scorso 19 novembre del 2021. La donna aveva dichiarato ai parenti di dover andare dal parrucchiere ma, in realtà, non aveva mai neppure preso appuntamento. Purtroppo di Covili, nonostante le minuziose ricerche su tutto il territorio appenninico, ad oggi non è stata trovata alcuna traccia.

Valentina Reggiani