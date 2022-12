"Senza neve è una calamità: servono aiuti"

"Anche la mancanza di neve è una calamità forse non naturale ma sicuramente economica. Sono necessari interventi a tutela dell’occupazione, del sostegno alle aziende della filiera del turismo bianco e dei liberi professionisti a partire dai maestri di sci Servono moratorie bancarie e fiscali, compensazioni economiche per i costi energetici e di riscaldamento".

L’appello arriva dall’associazione Federfuni, che rappresenta i gestori del trasporto su funi, compresi quindi gli impianti di risalita in montagna.

"L’attuale situazione del turismo della montagna appenninica e le previsioni che caratterizzano le prossime giornate – si legge in una nota di Federfuni – impongono una profonda attenta e tempestiva riflessione sul possibile pericolo di un tracollo di una intera economia che tiene in vita la sostenibilità sociale di un territorio dove le alternative al Turismo, principalmente invernale, non riescono a dare valide risposte. Vogliamo lanciare un forte grido d’allarme rispetto alla catastrofica situazione che si trovano ad affrontare le aziende, i professionisti, gli artigiani e l’intero sistema economico legato al turismo invernale, compreso i dipendenti delle diverse imprese. La totale assenza di presenza di neve naturale, l’impossibilità di produrla viste le alte temperature e le previsioni del tempo che non sembrano essere assolutamente favorevoli ad un cambio drastico verso temperature più consone al periodo ed a precipitazioni nevose rischiano da fare andare in default l’intero sistema economico su cui si regge questa importante parte d’Italia. Federfuni Italia – prosegue la nota – richiede quindi interventi che consentano a tutte le aziende della filiera di assumere i lavoratori stagionali assicurando una continuità del rapporto di lavoro almeno per quattro mesi, un intervento a sostegno delle aziende, sempre di tutta la filiera, sulla falsariga di quello adottato per limitare le conseguenze economiche negative del covid 19 e che lo stesso provvedimento intervenga oltre che per le aziende anche per i Liberi professionisti a partire dai Maestri di Sci e per gli artigiani; interventi di moratoria bancaria e fiscale; ed infine interventi che garantiscano effettivo sostegno nel campo delle bollette energetiche e di riscaldamento. Per questo – conclude il comunicato di Federfuni – siamo disponibili fin da domani ad attivarsi per coordinare e formulare tutti assieme le azioni da intraprendere al fine di affrontare nell’immediato questa specifica e temporale emergenza, ma immediatamente dopo di aprire un tavolo programmatico che porti ad una proposta unitaria di intervento strutturale per una politica di rilancio dell’economia turistica dell’Appennino".