Senza Palumbo il dubbio è tra Magnino e Santoro

Potrebbe quasi definirsi una piccola emergenza, anche se il Modena ha dimostrato di poter ovviare ad una situazione del genere. Tuttavia, le assenze di Strizzolo, Manconi, Duca, Oukhadda, del solito Gargiulo, del novello Guarino e, pesantissima, di Palumbo, rappresentano per Bianco ostacolo che il tecnico avrebbe con piacere evitato. Quale Modena potremmo vedere domani? Un po’ per necessità, un po’ per continuità, la via del 3-5-2 è quella impostata sul navigatore canarino, anche se le varianti sono alcune. Uno tra Santoro e Magnino al posto di Palumbo a centrocampo, oppure uno tra Tremolada e Bozhanaj ma, in questo caso, cambierebbe l’interpretazione del modulo con un trequartista dietro alle due punte (che saranno Gliozzi e Abiuso). Altro ballottaggio riguarderà i pali. Seculin e Gagno si giocano di nuovo una maglia da titolare.

Alessandro Troncone