"Senza un accordo c’è il nostro candidato"

Affollata ieri sera, la Sala Pucci di Modena: Oltre un centinaio i cittadini accorsi per l’incontro di Modena Civica, che ha voluto approfondire il percorso fatto dalla lista nell’attuale legislatura, rilanciando la propria corsa per le amministrative nell’ambito del centrosinistra. Sul tema elezioni, Modena Civica ha espresso la necessità di arrivare quanto prima a un candidato sindaco condiviso da tutta la coalizione, ma se così non fosse la lista è pronta a presentare un proprio nome alle primarie.

Tanti i temi trattati durante la serata, sia dal punto di vista dei traguardi raggiunti che i prossimi obiettivi. I rappresentanti di Modena Civica hanno ricordato l’Odg che impegna l’Amministrazione all’introduzione delle aree eco-smart per la raccolta dei rifiuti; l’estensione dei nidi d’infanzia a tariffa ordinaria fino al 31 luglio; la possibilità di trasformare gratuitamente gli uffici in appartamenti in contesti semi abitativi.