"Senzatetto e profughi torturati. Assicuriamo cure e servizi a tutti"

"Siamo davanti a un progetto dall’alto valore etico che aiuta a ridare dignità a chi non ne ha e, allo stesso tempo, trasmette ai cittadini l’importanza dell’assistenza farmaceutica di cui godiamo". A parlare è Giuliano Venturelli, medico referente del Centro salute del migrante e del Senza dimora di Porta Aperta. A lui spetta il compito, tra le altre cose, di distribuire a chi ne ha bisogno i farmaci raccolti con il progetto FarmacoAmico: "Per garantire l’universalità delle cure, perché la salute è un diritto fondamentale", le sue prime parole, a scanso di equivoci.

Dottor Venturelli, di chi stiamo parlando? Chi sono i vostri pazienti?

"Persone che vivono ai margini. Extracomunitari irregolari, migranti, richiedenti asilo. Dalla scorsa primavera, sotto richiesta della Prefettura e con l’Asl, con la quale abbiamo uno strettissimo rapporto di collaborazione, facciamo anche le prime visite a chi, appena sbarcato sulle nostre coste, viene direttamente mandato a Modena. Ma anche rom, tossicodipendenti, senzatetto, modenesi che si ritrovano per qualche motivo senza residenza e, quindi, senza il medico di base. Per un totale di circa 2mila e 500 accessi all’anno, una trentina al giorno. Noi - oggi 25 medici volontari - siamo il libero accesso garantito alle cure primarie, quelle del medico di famiglia per intenderci".

Cosa vi trovate davanti quando incontrate migranti richiedenti asilo e rifugiati, a Modena più che raddoppiati nel 2023?

"Traumi fisici di qualsiasi tipo, ma soprattutto psicologici. Sentiamo racconti indescrivibili. Visitiamo persone che per mesi sono state torturate, sottoposte a violenze continue nei campi di detenzione libici. Adesso anche in Tunisia, dove si sta ripetendo lo stesso scenario. Le chiamiamo le cosiddette ferite invisibili, le ferite psichiche: tra di noi abbiamo anche due psichiatri, le persone più colpite le inviamo a loro".

Al centro di questi mesi, e del dibattito, è anche l’emergenza freddo.

"Qualche problema c’è ed è condiviso da tutte le amministrazioni comunali. Anche Modena ha incrementato negli ultimi anni i posti letto riscaldati per i senzatetto, ma non sono abbastanza: parliamo di un centinaio per almeno duecento persone che dormono per strada. Questa è una cosa abbastanza grave. Dare un riparo a chi dorme fuori dovrebbe avere la proprietà assoluta perché abbiamo tutti diritto alla dignità".

Lei parla seguendo due direttive: la salute e i diritti. A che punto siamo in questo senso?

"La legislazione li rispetta, secondo il dettato costituzionale, però ci sono tante problematiche burocratiche che impediscono, di fatto, l’accesso ai servizi sanitari. Questo, per noi medici volontari di Porta Aperta, è il cruccio peggiore: alcune persone rimangono comunque escluse. Sono queste le persone che ricevono le cure primarie da noi: un’attività che portiamo avanti con un occhio alla Costituzione e uno al Vangelo".

Vangelo e Costituzione, dove si incontrano?

"Noi nasciamo come espressione della Caritas diocesana modenese. Il Vangelo secondo Matteo recita: "Ero straniero e mi avete accolto; malato e mi avete visitato". Allargando ai documenti ufficiali della Chiesa, il concilio Vaticano II dice che "non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia". Quel titolo di giustizia è dato dall’articolo 32 della nostra Costituzione, nel quale si fissa che "il diritto alla salute è un diritto dell’individuo". Non del cittadino, dell’individuo: ed ecco che il collegamento è fatto".

Chiara Mastria