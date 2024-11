Senzatomica La mostra per dire no alla bomba

‘Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari’: questo il titolo della mostra inaugurata ieri mattina alla Sala dei Cervi dei Musei di Palazzo dei Pio a Carpi, alla presenza di Giuliano Albarani, assessore alla Cultura, Tamara Calzolari, assessora ai Diritti e pari opportunità Tamara Calzolari e i rappresentanti del Comitato PacificAzioni di Carpi.

La mostra, realizzata grazie ai fondi dell’8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, è una esposizione itinerante che sta facendo tappa in diverse città italiane. ’Senzatomica’ pone al centro le persone e la responsabilità di trasformare il pensiero che giustifica le armi nucleari in passato. L’obiettivo è quello di creare un movimento per l’adozione di una norma internazionale contro queste armi e si è evoluto con l’entrata in vigore del trattato sulla proibizione delle armi nucleari e l’esposizione mira a sensibilizzare sull’importanza di questo strumento legale, affinché anche l’Italia lo ratifichi.

"‘Senzatomica’ – spiega Enrico Pavesi, volontario della Soka Gakkai – nasce nel 2011 dalla Soka Gakkai italiana, per fare riflettere sul tema delle armi atomiche che sono silenziose e non si vedono ma che sono molto presenti e che sono un rischio per tutte le persone". I sedici pannelli fanno risaltare il potenziale di ogni essere umano nella campagna contro le armi nucleari. "Recentemente le continue minacce di ricorso alle armi nucleari hanno riportato al centro dell’opinione pubblica il tema della presenza e della proliferazione di ordigni nucleari – proseguono gli organizzatori –. La mostra si pone come una sorta di ‘campagna’ volta a creare una nuova consapevolezza sulla minaccia delle armi nucleari. Dal 2011 la prima edizione della mostra è stata allestita in oltre 80 comuni italiani per un totale di quasi 400mila visitatori. Oggi è importante parlare di disarmo nucleare in quanto negli ultimi anni la minaccia dell’utilizzo delle armi nucleari è tornata a essere un tema centrale a causa delle tensioni internazionali. Parlare di disarmo significa non solo prevenire potenziali catastrofi umane ed ecologiche, ma anche promuovere una cultura della pace e della collaborazione tra i popoli. Il disarmo nucleare non è solo una questione politica, ma riguarda anche la nostra responsabilità come cittadini del mondo. Vogliamo che il pubblico comprenda che il disarmo non è un sogno irrealizzabile, ma un obiettivo concreto che possiamo raggiungere insieme. Speriamo che i visitatori escano con una rinnovata consapevolezza e la volontà di impegnarsi attivamente per la pace".