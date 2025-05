Sequestrata per due giorni, pestata e umiliata

Sequestrata per due giorni a Modena e picchiata brutalmente dal compagno, anche con l’utilizzo della parte piatta di un machete e col manico di una katana, subendo morsi e tagli di ciocche di capelli. L’autore delle violenze è un 41enne originario della Repubblica Domenicana, che ieri è stato arrestato. L’uomo è indagato per lesioni personali aggravate dall’uso di armi, rapina aggravata, atti persecutori e sequestro di persona. I fatti ricostruiti da magistrati e militari: al culmine di reiterate condotte persecutorie, lo scorso 4 maggio l’uomo ha chiuso a chiave la donna in una stanza. Per due giorni la vittima ha vissuto sorvegliata a vista, sequestrata e umiliata. Solo martedì scorso è riuscita a liberarsi e a raggiungere l’ospedale.