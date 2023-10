Sequestrata un’autofficina abusiva. Un rogo ha fatto scattare le indagini

Comincia tutto da un’automobile in fiamme, segnalata lunedì pomeriggio dai Vigili del Fuoco alla Polizia Locale di Formigine. Siamo in località Colombarone, su un’area privata su cui si affaccia un capannone subito controllato dagli agenti, sul posto insieme ai pompieri, che hanno provveduto a domare le fiamme. All’interno del capannone sono stati rinvenuti pezzi di ricambio, strumenti da lavoro, pneumatici, batterie che lasciavano supporre, come del resto le nove autovetture parcheggiate nel cortile antistante e con tutta probabilità in attesa di essere riparate, un’attività di autofficina, senza che tuttavia ci fossero documenti inerenti la corretta conduzione dell’attività.

Possibile, se non certo, si trattasse di un’attività abusiva, nei confronti della quale sono scattate le misure del caso: il capannone e l’area di pertinenza – affidata in custodia al proprietario dell’immobile – sono stati posti sotto sequestro amministrativo per attività illecita di autofficina meccanica mentre la Polizia Locale indaga, proseguendo nei suoi accertamenti di natura ambientale e amministrativa.

"Condurre un’attività di autofficina abusiva – ha detto il comandante della Polizia Locale formiginese, il Commissario Superiore Susanna Beltrami – è particolarmente grave per i risvolti negativi sulla sicurezza stradale. Ricordiamo che i pezzi di ricambio delle auto debbono essere forniti da officine autorizzate". All’interno del capannone, tra l’altro, mancavano le norme basilari di sicurezza per i lavoratori.