Sequestrati a Vignola petardi non conformi

In previsione dei festeggiamenti di fine anno, i carabinieri avevano effettuato controlli straordinari per prevenire e reprimere gli illeciti in materia di commercio e detenzione di artifici pirotecnici. I carabinieri delle Tenenze e delle Stazioni della provincia di Modena, con il supporto degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobile, hanno controllato 41 esercizi commerciali e 101 persone e mezzi. I carabinieri di Vignola hanno denunciato il titolare di un esercizio pubblico per aver messo in vendita artifici pirotecnici privi della marcatura ’CE’ e non conformi agli standard di sicurezza.

Sono state infatti sottoposte a sequestro 13 fontane per uso esterno e 22 scatole di petardi.