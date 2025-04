Sequestrati cellulari al fratello di Daniela Ruggi. E’ indagato, ma non per la scomparsa della donna

I carabinieri hanno sequestrato dispositivi informatici, tra cui i cellulari, dopo una perquisizione nell’abitazione a Prignano (Modena) di Alberto Ruggi, fratello della giovane scomparsa da Vitriola di Montefiorino. Massimo riserbo sulle circostanze: come atto dovuto, al fine di procedere ad accertamenti tecnici, la procura ha aperto un fascicolo a carico dell’uomo ma l’ipotesi di reato per cui si procede non è nota, seppure non risulti collegata alla scomparsa della sorella Daniela. La 31enne è sparita nel nulla dal 20 settembre e per il sequestro di Daniela l’unico indagato è Domenico Lanza, 67 anni. Vi sono due fascicoli aperti in procura, uno legato alla sparizione della 31enne, e un secondo che riguarda Alberto ma che nulla ad oggi c’entrerebbe con Daniela. Lo conferma il legale dell’indagato.