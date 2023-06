Sequestri e multa dei Nas in un negozio di alimentari

Prodotti scaduti, pessime condizioni igienico sanitarie e carcasse di ratti tra gli alimenti. E’ quanto scoperto dai militari del Nas di Parma nell’ambito dei controlli mirati in alcuni negozi etnici della città e della provincia. Per quanto riguarda la nostra provincia, a finire nei guai è stato un cittadino cinese titolare di una rivendita di prodotti alimentari etnici di Modena. Nel corso dell’ispezione, all’interno di una cella frigo, sono stati rinvenuti e sequestrati duemila kg di prodotti alimentari (carne e pesce, del valore di 25mila euro) in cattivo stato di conservazione. Nel negozio sono stati sequestrati anche altri 115 kg di prodotti alimentari vari confezionati (pasta, condimenti, spezie e bevande) risultati scaduti e sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie dei locali: sporcizia diffusa, carcasse di insetti ed escrementi di roditori, oltre alla carcassa di un topo.