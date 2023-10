Sequestro da 700mila euro a due imprenditori

Maxi sequestro preventivo del valore complessivo di 700.000 euro messo a punto dalla Guardia di Finanza di Modena, nei confronti di due fratelli, entrambi imprenditori, residenti a Castelfranco. Su di loro, ora, pendono le accuse di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio di denaro. Nello specifico, i finanzieri hanno sequestrato ai due indagati 260.000 euro in contanti e un immobile del valore stimato di 450.000 euro, ubicato a Nonantola.

Tutto parte da un’articolata indagine condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria di Modena, su disposizione della Procura della Repubblica, al termine della quale è emerso che i due fratelli, amministratori di un’impresa operante nel settore dell’edilizia, ormai prossima al fallimento, avevano sottratto dal patrimonio societario, a danno dei creditori, tre villette ubicate a Zocca e un ampio terreno edificabile a Nonantola.

Questi immobili, poi, sono stati fatti oggetto di una pluralità di cessioni, tra società sempre riconducibili agli indagati, in quanto formalmente intestate a familiari o prestanome. Negli atti notarili di compravendita, peraltro, veniva indicato il pagamento mediante assegni per importi di centinaia di migliaia di euro, che però non venivano mai incassati perché scoperti.

Questi ripetuti passaggi di mano fittizi degli immobili erano volti solo a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa degli stessi. Infine, le somme ricavate dalla vendita di questi beni sono state ritenute dagli inquirenti il profitto dei fatti di bancarotta contestati e, contestualmente, il provento del reato di autoriciclaggio, in relazione al quale il Giudice per le indagini preliminari ha appunto disposto il maxi sequestro della somma di 260.000 euro e dell’immobile a Nonantola del valore di 450.000 euro. Le indagini nei confronti dei due imprenditori andavano avanti da tempo. I finanzieri hanno lavorato per mesi per arrivare ai sequestri.

Marco Pederzoli