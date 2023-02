Serata dedicata ai gatti alla palazzina Pucci

È incentrato in particolare sulla gestione delle colonie feline e dei gatti in città l’incontro in programma martedì, alle 20.45, nella sala conferenze della palazzina Pucci (largo Pucci, 40).

La ’Serata gatti’ è aperta ai referenti delle colonie feline e a tutti i cittadini interessati. È promossa dall’Ufficio diritti animali del Comune e organizzata in collaborazione con la cooperativa Caleidos e l’associazione di volontariato Oipa, che gestiscono il Gattile intercomunale di Modena. La gestione delle colonie feline sarà affrontata sia dal punto di vista del contesto normativo sia da quello pratico: i relatori spiegheranno cosa significa censire una colonia e quali sono gli obblighi del curatore, e forniranno informazioni sulle sterilizzazioni, su come comportarsi con i gatti malati.