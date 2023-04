Serata di happy jazz con sonorità swing

Happy jazz speziato di swing nell’esecuzione di due tra gli interpreti glamour delle sonorità nere globali: è quanto propongono stasera Gli Amici del Jazz all’ Hangar Rosso Tiepido, ribalta dalle 21.30 per Massimo Faraò e Philip Harper quartet. Un concerto che (ricami improvvisativi a parte) affida ai leggii una scrittura pregevole ed esalta il senso della narrazione per le sorprese ritmiche degli artisti, per l’elegante slalom a evitare i paletti del già sentito, tutto a vantaggio della freschezza e della curiosità di chi ascolta. Completano l’ensemble con i co-leader Harper (tromba e voce) e Faraò (piano) Nicola Barbon (contrabbasso) e Ruben Bellavia (batteria). In scaletta un repertorio di standard meno battuti e qualche brano originale, con il trombettista di Baltimora con all’attivo sessanta cd, compagno di avventura musicale dei Jazz Messengers di Blakey, di Betty Carter, Cedar Walton e Mingus Big Band. Cresciuto artisticamente ad Atlanta con il fratello maggiore Danny, poi alla Hartt School of Music di West Hartford nel Connecticut con Jackie McLean, Harper si è sentito pronto a sfidare la Grande Mela a 18 anni, sfoggiando prove di grande musica oltre che con le icone sunnominate con Jimmy Scott, Jimmy McGriff, Etta Jones, Harry ‘Sweets’ Edison e Bill Cosby. Massimo Faraò, il più nero dei pianisti italiani, stupendamente lirico ed originale, capace di proiettarsi in una dimensione estetica di ampio respiro, attivissimo sulla scena internazionale, collabora con Harper da oltre dieci anni, dividendo i riflettori nelle tournée in Europa e negli Usa, con un buon numero di incisioni in studio per etichette internazionali tra cui la Venus Records giapponese. Da pianista di grande swing, con collaborazioni di prestigio in tutto il mondo, tutto si può dire di Massimo Faraò, pianista curioso che mescola i linguaggi alla ricerca di un pubblico che interagisca, con un occhio attento al piacere dell’interplay.

Gianaldo Traversi