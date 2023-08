Serata in memoria di Teresina Burchi

A 60 anni dalla morte, Sestola ricorda la concittadina Teresina Burchi in Reiter con un concerto, a ingresso libero, che si terrà il 17 agosto, alle 21, in Piazza Vittoria. Lo eseguiranno i giovani del Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna He Yue e Lin Jiangyi, soprani, Li Junchen, tenore, Fu Qiang e Zhao Anqi, pianisti. Sarà presente la nipote del celebre soprano, Marisa Burchi, autrice del libro, nel 2001, Teresina Burchi in Reiter, una voce sestolese nel mondo (1877-1963), che non è solo un tributo a un grande personaggio, una fra le più famose interpreti liriche del primo novecento, ma una sorta di omaggio ad una figura mitica che ha percorso l’infanzia dell’autrice. Teresina Burchi in Reiter, la più grande interprete wagneriana, fu una fra le figure più rappresentative del Melodramma dei primi trent’anni del Novecento.

