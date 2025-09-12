Serata rinascimentale nel borgo. Giochi di fuoco tra gli sbandieratori

Domani Castelvetro tornerà indietro nel tempo per rivivere le atmosfere del Rinascimento. Nella cornice di piazza Roma, cuore del centro storico del borgo, è in programma la 18ª edizione della Festa a Castello, appuntamento biennale organizzato dall’associazione Dama Vivente in collaborazione con il Comune. L’evento affonda le sue radici nella storia locale: nel 1564 Torquato Tasso fu ospite dei Rangoni nel palazzo che ancora oggi porta il loro nome. Proprio in quel periodo, secondo la tradizione, il poeta avrebbe composto il VII canto della Gerusalemme liberata, in particolare l’episodio di Erminia tra i pastori. Immaginando che durante la permanenza del Tasso a Castelvetro sia stato organizzato in suo onore un banchetto sontuoso, tipico delle celebrazioni rinascimentali dell’epoca, arricchito da spettacoli, musica e danze, la rievocazione di sabato si ispira a quell’atmosfera.

Dalle 20, i partecipanti in abiti rinascimentali saranno accolti in piazza per una cena storica accompagnata da intrattenimenti a tema: giochi di fuoco, danze, sfilate di armigeri e l’esibizione degli sbandieratori. Popolani e fantesche serviranno piatti ispirati alle tradizioni del tempo, ricreando un’esperienza immersiva nel cuore del borgo. La serata promette di trasformare Castelvetro in un palcoscenico a cielo aperto, dove storia e tradizione si incontrano per offrire al pubblico un viaggio nel tempo, tra il fascino del borgo e il ricordo di una delle epoche più vivaci del territorio modenese. Le vie del centro storico saranno infatti animate da giochi di fuoco, cardatrici, filatrici, ricamatrici, fabbri e falegnami. Non mancheranno pure giochi antichi per bambini.

m.ped.