Serata speciale per parlare di territorio e solidarietà

Territorio e solidarietà sono stati i temi al centro di una serata speciale organizzata da Dico Agency, tenutasi ieri presso il Laboratorio Aperto Ex Centrale Aem, luogo simbolo della rigenerazione urbana e della cultura innovativa promosso dal Comune di Modena e dalla Regione. Aperta con energia dalla performance di Lala McCalan, artista con eccezionali qualità vocali e versatilità interpretativa, la serata, presentata da Filippo Marelli, ha catturato immediatamente l’attenzione dei presenti.

Federica Ranucci, Ceo dell’agenzia, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione nella comunicazione, mettendo in evidenza come tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e gli avatar digitali possano supportare efficacemente le imprese del territorio modenese nel raccontarsi e comunicare con il pubblico. Elena, Eleonora, Giulia, Sara e Gabriele, collaboratori di Dico AI Agency, hanno offerto esempi pratici e coinvolgenti delle applicazioni tecnologiche, mostrando come queste innovazioni possano concretamente contribuire al progresso delle realtà locali.

Durante la serata, particolare attenzione è stata dedicata al progetto solidale sostenuto da Dico in collaborazione con Meridiana Solidarietà e Moba-Ambo. Paola Gobbi e Gianni Nardiello hanno presentato il progetto che valorizza la responsabilità sociale delle imprese e l’importanza della cooperazione per la crescita collettiva.