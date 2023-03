’Serata Stravinsky’ al teatro Pavarotti Il Malandain Ballet vola con ’l’Uccello di fuoco’

Fu nel 1909 che Igor Stravinsky incontrò Sergej Djagilev, impresario teatrale e fondatore dei Balletti Russi. Quell’incontro avrebbe cambiato anche la storia della danza. Djagilev infatti era rimasto colpito da alcuni lavori sinfonici del musicista e gli chiese di comporre una partitura su una fiaba russa, "L’Uccello di fuoco", che andò poi in scena con successo nel 1910 a Parigi. Quel lavoro rivelò all’Europa il talento di Stravinsky. Tre anni dopo, Djagilev gli affidò una nuova creazione e nacque così "Le Sacre du Printemps", ovvero "La Sagra della Primavera". Ma il debutto al Théatre des Champs-Elysées, con la coreografia di Vaslav Nijinsky, viene ricordato come una serata esplosiva: la musica così ‘rivoluzionaria’ e l’audacissima coreografia crearono scandalo fra il pubblico e si sfiorò perfino la rissa. Eppure da allora la "Sagra" è entrata nella storia, fra le composizioni più ammirate di sempre.

Sarà proprio una "Serata Stravinsky" quella che il Malandain Ballet di Biarritz in Francia presenterà stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Un cast di 22 danzatori porterà in scena i due capolavori del Maestro russo, "L’Uccello di fuoco" nella coreografia di Thierry Malandain, fondatore della compagnia, e la "Sagra" nella versione del giovane Martin Harriague. La danza di Malandain si distingue per un’attenzione alla dimensione corporea, alla sua potenza, al virtuosismo, alla sua umanità e sensualità.

È una visione rinnovata della danza accademica. Malandain dipinge "L’Uccello di fuoco" come un affresco sospeso fra spiritualità e sensualità, fra cielo e terra, un portatore di luce e di speranza, con i costumi di Jorge Gallardo.

Mentre nella "Sagra" Martin Harriague ritrova la forza potente della prima coreografia di Nijinski: "Mi diverto diventando classico per qualcuno, contemporaneo per altri, alla ricerca semplicemente della danza che amo – spiega Malandain –. Una danza che non lasci solo la traccia del piacere, ma si riallacci anche all’essenza del sacro come risposta alle difficoltà dell’essere".

s. m.