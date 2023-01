Serena Dandini: viaggio tra sogni, ricordi e utopie

Le estati trascorse da bambina nel giardino della villa di famiglia nel viterbese sono il paradiso perduto e il sogno di Serena Dandini, che sale sul palco di Forum Eventi oggi alle 17.30. Lo racconta la stessa scrittrice-conduttrice-autrice tv nel suo ultimo libro ‘Cronache dal paradiso’ (Einaudi): tra ricordi, storie e aneddoti realmente accaduti, tutti i personaggi sono, come lei, a caccia di un luogo ideale o di un’utopia. I ricordi dell’autrice sono ciò che permette di passare dalla dimensione personale a quella collettiva, dall’immaginario a fatti realmente accaduti. E non c’è storia che non sia curiosa e unica: dall’artista ‘botanica’ Margaret Mee, che ha cercato per tutta la vita un fiore raro, a Marcel Proust, che, quando assaggiava una madeleine, evocava le vacanze felici a Illiers-Combray, da zia Léonie. Da Jeanne Baret, esploratrice di piante, che nel Settecento, travestita da uomo, ha compiuto il giro del mondo, a Claude Monet, che ha dipinto senza sosta le ninfee della sua casa di Giverny. La presentazione del libro assume la forma di una vera e propria pièce teatrale, grazie alla partecipazione di Andrea Zalone e Germana Pasquero. L’incontro è a ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it. L’appuntamento è visibile anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Bper Banca Forum Monzani. Il cartellone di eventi prosegue con, venerdì alle 21, la IX edizione Concerto ‘Ologramma... musica e parole’. Musica e paole.... mai indifferenti, nella ricorrenza del Giorno della Memoria. Il programma musicale spazia da Morricone a De Gregori, Vasco Rossi, Bob Marley e i Coldplay. Il 29 gennaio alle 17.30, protagonista sarà Paolo Giordano con ‘Tasmania’ (Einaudi). Un romanzo sul futuro, che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo, e la voce calda di Paolo Giordano sa raccontarlo come nessun’altra. Ci ritroviamo tutti in questo romanzo sensibilissimo, vivo, contemporaneo. Perché ognuno cerca la sua Tasmania: un luogo in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi. Ci sono momenti in cui tutto cambia. Il protagonista di questo romanzo è un giovane uomo attento e vibratile, pensava che la scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte ma si ritrova davanti un muro di domande. Raccogliendo il testimone dei grandi scrittori scienziati del Novecento italiano, Paolo Giordano si spinge nei territori piú interessanti del romanzo europeo di questi anni, per approdare con felicità e leggerezza in un luogo tutto suo, dove poter giocare con i nascondimenti e la rivelazione di sé.

Maria Silvia Cabri