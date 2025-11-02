Serena Rossi sulle orme di Olga. Visita al Museo della figurina

Si è presentata con la famiglia per visitare il Museo della Figurina a Palazzo Santa Margherita a Modena e, mentre pagava il biglietto, è stata riconosciuta dagli operatori di Fondazione Ago che, con gioia e sorpresa, l’hanno accompagnata in una visita guidata molto particolare. Non capita tutti i giorni, infatti, di far visitare il Museo, nato nel 2006 da una donazione di Giuseppe Panini, a mamma Olga.

Proprio così, l’attrice Serena Rossi, in una pausa delle riprese della serie tv ’La famiglia Panini’, dove interpreta il ruolo della protagonista – mamma Olga, appunto – ha visitato nei giorni scorsi il Museo che racconta la storia della figurina, a partire dalle prime immagini pubblicate nell’Ottocento fino a giorni nostri, passando ovviamente per le collezioni nate nel 1961 dalla genialità dei Panini, con la loro prima raccolta di calciatori.

Emozionata nell’ammirare proprio i primi album originali, l’attrice ha seguito con attenzione il racconto sull’evoluzione delle figurine nel corso dei secoli, ha visitato con la famiglia anche la mostra di Paolo Ventura ’L’oca gigante e altre meraviglie’ e si è detta felice di portare sullo schermo la storia dei Panini.

La serie televisiva, con riprese in città, è diretta da Letizia Lamartire, e prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, col sostegno di Banca Popolare Sanfelice 1983, il supporto di Emilia-Romagna Film Commission, di Comune di Modena e Camera di Commercio. ’La famiglia Panini’, scritta da Sofia Assirelli, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Monica Zapelli e liberamente tratta dal libro di Luigi Garlando ’L’album dei sogni’, mette al centro del racconto una madre, Olga Cuoghi Panini, che, prematuramente vedova, si scopre imprenditrice per necessità. L’acquisto della storica edicola in Piazza Duomo nel 1944 sarà solo la prima di tante intuizioni coraggiose e visionarie che porteranno Olga, insieme agli otto figli, a dare vita a una delle più belle avventure imprenditoriali italiane.