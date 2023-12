Serie A2 Elite, si chiude il 2023. Mc ospita il Leonardo Cagliari

Il 2023 che ha regalato al Modena Cavezzo l’ennesima promozione, quella in A2 Elite, si chiude oggi alle 16 al PalaCavezzo per i gialloblù con l’arrivo del Leonardo Cagliari per l’ultima di andata. I sardi viaggiano al 6° posto appena fuori dai playoff, mentre la squadra di Sapinho è terz’ultima dopo il 5-5 in rimonta conquistato nello scontro diretto col Pagnano, ma attualmente il +8 sull’Altovicentino penultimo varrebbe la salvezza diretta, senza passare dai playout. "Affrontiamo una squadra molto forte – spiega Sapinho – che fa dell’equilibrio il proprio punto di forza. Difendono bene, attaccano bene, sono molto quadrati ed hanno un grande organico, ma ormai è da più di un mese che scendiamo in campo nel modo giusto e sono molto fiducioso: ce la giochiamo alla pari e il fattore casa sarà un qualcosa in più per noi. I nuovi arrivati? Sono molto contento, è un peccato che Gargantini sia stato espulso nel suo match d’esordio perché contro Lecco ci è mancato. Pardal è arrivato da una sola settimana è ancora dobbiamo ammirare il suo miglior repertorio ma già la sua personalità pesa". Per oggi sempre out Amarante, ma torna Vezzani fra i pali.

Le altre gare (oggi alle 16): Altovicentino-Petrarca, Cdm-Lecco, Fenice-Pistoia, Pordenone-Saints Pagnano, Altamarca-Elledì, rip. Mestre. Clas. Petrarca 29, Pordenone 24, Altamarca 22, Elledì e Cdm 21, Leonardo 20, Mestre 17, Fenice 14, Lecco 13, Saints e Modena Cavezzo 11, Altovicentino 3, Pistoia 0.

