Serpini alle prese con problemi di formazione. Lorenzi, Larhrib, Forapani e Sall in forse

La settimana di avvicinamento alla sfida di domenica a Riozzo con il Sangiuliano procede con qualche intoppo in casa Carpi. Se l’assenza di Rossini al centro della difesa per squalifica è cosa nota (Zucchini è in pole su Frison per affiancare Calanca), ieri sono rimasti fermi precauzionalmente sia Lorenzi che Larhrib: il portiere 2006 è stato vittima di un leggero affaticamento alla schiena, il trequartista per un fastidio al ginocchio destro, per entrambe le condizioni andranno valutate nelle prossime ore. Ancora a riposo Forapani che oggi, salvo ricadute, rientrerà regolarmente in gruppo dopo lo stop dovuto alla febbre che già lo aveva debilitato prima della gara con il Corticella.

A parte hanno lavorato ancora Sall e Bouhali, mentre a poco più di 5 mesi dall’operazione ai legamenti del ginocchio Maini ha lavorato in palestra e ha aumentato il livello di corsa in campo anche se al momento è presto per capire se potrà tornare, anche solo per qualche gara, già nel finale di stagione. MEZZOLARA. Salta un’altra panchina, questa volta è il Mezzolara che ha accolto le dimissioni dell’ex tecnico biancorosso Romulo Togni e affidato la squadra al ds Fabio Roselli (che ha il patentino e potrebbe anche restare in sella) e al preparatore Vignudelli. Togni era subentrato a Nesi a fine novembre ma in 12 gare ha raccolto solo 5 pareggi e 7 ko, coi biancazzurri scivolati al penultimo posto. I bolognesi saranno arbitri anche della corsa per la Lega Pro, visto che di qui alla fine devono affrontare ancora San Marino, Corticella, venire a Carpi (24 marzo), ospitare il Ravenna (mercoledì 28, ma non a Budrio dove il sintetico non è ancora pronto) e andare a Forlì.

d. s.