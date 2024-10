Serpini può contare su tutti. Mandelli si candida titolare

A parte Cortesi, out fino a dicembre, sarà un Carpi al gran completo quello di sabato col Pontedera, per la prima vera sfida salvezza. Mandelli entrato a Pescara si candida per una maglia da titolare, così come Calanca che potrebbe rimettersi a sinistra in difesa, nonostante l’ottima gara di Verza all’Adriatico. In attacco si va verso il ritorno di Saporetti dal 1’ con Gerbi, mentre per il ruolo di trequartista toccherà a uno fra Sereni e Stanzani. Nei toscani è già a rischio la panchina di mister Alessandro Agostini dopo le 3 sconfitte arrivate nelle ultime 4 giornate con Campobasso, Arezzo e Vis Pesaro, anche se la società con un comunicato sulla propria pagina Facebook ha rinnovato la fiducia all’ex difensore di Cagliari e Verona. Arbitro. La sfida di sabato sarò diretta da Enrico Gemelli di Messina, coadiuvato da Carmine De Vito di Napoli e Luca Marucci di Rossano, quarto ufficiale Leonardo Salvatori di Macerata. Per il Carpi è la prima assoluta con lui.