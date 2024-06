Serra, da lunedì apre la Casa Smeraldo

Da lunedì Serramazzoni si aggiunge ai comuni dell’Appennino che gradualmente, dalla scorsa estate, stanno adottando i nuovi servizi ambientali con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata. Anche a Serramazzoni, infatti, sono state completate le installazioni dei nuovi cassonetti informatizzati per la raccolta dell’differenziato. Per il momento i contenitori sono fruibili in modalità "aperta", ovvero senza carta Smeraldo, ma da settembre saranno utilizzabili solo con questa tessera. Per ritirarla, insieme al kit per la raccolta differenziata, dal 1° luglio al 18 agosto sarà aperta la casa Smeraldo, al civico 169 di via Roma. Negli orari di apertura (tutti i giorni, comprese le domeniche e il giorno di Ferragosto), dalle 8,30 alle 18,30, i cittadini vi si potranno recare secondo l’appuntamento comunicato tramite lettera o se impossibilitati, in altro momento. Il kit,è composto dalla carta Smeraldo, dalla pattumella per la raccolta differenziata domestica dell’organico e dai relativi sacchetti in materiale compostabile. A Serramazzoni, così come nel resto dell’Appennino, il sistema di raccolta sarà stradale. (g.p.)