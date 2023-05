Serra, Gorrieri vicesindaco Deleghe anche ai consiglieri

Fumata bianca per la nuova giunta di Serramazzoni, guidata dalla sindaca Simona Ferrari che terrà le delicate deleghe a scuola, bilancio e programmazione. Dopo giorni di emergenza legati alle frane, il gruppo di ‘Noi per Serra’ giovedì sera è riuscito a riunirsi per fare il punto ufficialmente.

Sarà Fabio Gorrieri il vicesindaco per i prossimi 5 anni, andando così a rimpiazzare l’uscente Mara Marcellan.

A lui vanno anche le deleghe all’artigianato, al commercio e all’agricoltura. Rispettato il voto degli elettori anche per miss preferenze Annamaria Dallari (428 preferenze), classe ’98, alla quale Ferrari affida le politiche giovanili, la cultura, la comunicazione e le pari opportunità. Edilizia privata e urbanistica sono in mano all’assessore Monica Mantovi, mentre Giampaolo Toni ottiene le deleghe ai lavori pubblici, manutenzione ed informatica.

"Come da accordi iniziali, per quanto riguarda il vicesindaco abbiamo voluto rispettare la volontà degli elettori, visto il clamoroso numero di voti ottenuto da Fabio Gorrieri (439 preferenze, ndr) – sottolinea Simona Ferrari –. Per quanto riguarda gli assessorati, la scelta è arrivata oltre che dai voti anche in base alle competenze".

Prima delle elezioni, in un’intervista rilasciata al Carlino, Ferrari aveva spiegato come la sua lista ‘Noi per Serra’ fosse stata costruita proprio per essere pronta ad una "opera di rinnovamento", sulla base di competenze e fiducia. Così è stato: "Abbiamo ritenuto doveroso, viste le capacità di ogni singolo membro del gruppo, dare le altre deleghe a diversi consiglieri, per rispettare ancora una volta quanto detto fin da subito", spiega la sindaca. Ecco che all’ingegnere Giorgio Quattrini, eletto in consiglio e nominato capogruppo, andranno i rapporti con le istituzioni, le pubbliche amministrazioni, l’ambiente e il patrimonio. Alessandra Preti si occuperà invece del turismo, Nicholas Salsi dello sport ed Alberto Sghedoni di associazionismo e Protezione civile. Oltre agli otto membri della maggioranza a cui vanno incarichi istituzionali, restano tagliati fuori da giunta e consiglio comunale Lara Prampolini, Sonia Carnevali, Simone Tassoni ed Emanuele Baldi: "Con l’obiettivo che tutto il gruppo rimanesse compatto, abbiamo chiesto se fosse loro intenzione, come desideravamo, continuare a rimanere con noi – prosegue Ferrari –. Loro hanno dato ampia disponibilità, tant’è che già stiamo collaborando insieme. Con noi restano anche i coordinatori Stefano Sernesi e Giuliano Raimondi: ognuno farà la propria parte".

Riccardo Pugliese