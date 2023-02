"Serra, impossibile praticare sport Impianti fuori uso o senza gestori"

"Campo sportivo della Bastiglia inutilizzabile per le partite di campionato? E’ solo la punta dell’iceberg di una situazione ben peggiore, perché a Serramazzoni non esistono praticamente più strutture sportive al servizio di bambini, ragazzi e cittadini". Duro l’attacco della Lega nei confronti della giunta Bartolacelli, dopo che negli scorsi giorni, sul nostro giornale, era emerso come il bando per affidare la gestione dell’impianto di Ligorzano fosse stato pronto solo ad inizio gennaio: in notevole ritardo rispetto all’avvio della stagione con l’impossibilità per i baby calciatori di disputare le partite di campionato, che si svolgono altrove.

Sull’onda delle critiche di società e genitori, il Carroccio interviene innanzitutto sul punto: "Le due società calcistiche serramazzonesi (Asd Serramazzoni e Fox Junior, ndr) contano oltre 140 bambini e ragazzi, costretti a spostarsi nei comuni adiacenti per poter affrontare le partite - rimarca il responsabile della Lega in montagna, Emanuele Baldi -. Considerati gli ingenti costi che le società stanno sostenendo per usufruire di altri impianti, per la prossima stagione sono a rischio i rinnovi delle iscrizioni ai campionati. Si va verso l’ennesima privazione per la popolazione di Serramazzoni e per i nostri ragazzi, che saranno costretti a giocare in altre squadre, nonostante le famiglie paghino le tasse in questo comune". Vista la situazione, secondo quanto riferito, le due società si sarebbero addirittura rivolte alla FIGC, chiedendo di agevolare la fruizione dell’impianto. Del resto, il timore manifestato da Baldi non riguarda solo l’ambito calcistico, considerato che in pochi anni ha chiuso anche la piscina esterna, il centro tennis - che ogni estate portava a Serra centinaia di ragazzi da tutta Italia - e il palazzetto dello sport, ora riadattato ad aule della scuola materna. "Grazie al Coni (il celebre corso estivo di tennis), Serramazzoni ha per 30 anni goduto di un grande ritorno a livello economico e ciò contribuiva a tenere viva la struttura, ora abbandonata a se stessa a causa di ritardi nella gestione amministrativa e politica. Perchè le concessioni sono scadute ma non sono più state rinnovate? E poi: per quale motivo la struttura si trova in tale stato di abbandono? - prosegue la Lega -. Della pallavolo non è rimasto che il minivolley (ora a San Dalmazio), dato che la perdita del palazzetto ha spostato l’attività amatoriale a Pavullo, con il 70% di ragazzi che ha appeso le scarpe al chiodo. Per due anni, a causa della mancanza del certificato di prevenzione incendi, è rimasta inutilizzata anche la palestra accanto alla scuola alberghiera", riaperta due settimane fa. Spiacevole sorte anche per i campetti da calcetto in Pineta, ora "in pessime condizioni o occupati dai container delle scuole".

Riccardo Pugliese