Serra, laboratorio teatrale degli studenti dell’Alberghiero

C’erano anche alcuni allievi della scuola Alberghiera tra i protagonisti del laboratorio teatrale con il quale è stato presentato al cinema-teatro Galliera di Bologna il bilancio sociale dello Ial Emilia-Romagna. Guidati dall’attrice e formatrice Adriana Bagnoli, hanno messo in scena una performance ispirata al concetto del servizio. "Il nostro lavoro consiste nell’essere al servizio delle persone che si recano negli alberghi, bar e ristoranti – spiega la studentessa Maria Annunziata Demaio –. Attraverso il linguaggio del teatro abbiamo cercato di rappresentare quanto sia fondamentale per noi soddisfare il cliente mentre prepariamo i piatti e li portiamo in tavola". Nell’occasione è stato presentato il bilancio sociale di Ial Emilia-Romagna. A fine 2024 contavano 209 dipendenti (il 70% donne, età media 40 anni, la metà con laurea), un fatturato di quasi 16 milioni di euro e un patrimonio di oltre 4 milioni di euro.