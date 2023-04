Serramazzoni al voto, si candida con una lista civica l’avvocato Simona Ferrari

C’è una nuova candidata a sindaco di Serra in vista delle elezioni comunali di maggio: è Simona Ferrari, 50 anni, avvocato, sposata con tre figli. "Noi per Serra" è lo slogan che ha scelto, affiancata nella sua civica dai coordinatori Stefano Sernesi e Giuliano Raimondi. "Sono felice di impegnarmi in questo progetto al quale sto lavorando insieme alla squadra che presto presenteremo - commenta Simona Ferrari -. Ho deciso di candidarmi perché, abitando e lavorando a Serra, mi sono resa conto di come la situazione dei servizi e delle strutture sia oramai degenerata a tal punto da necessitare di un profondo cambiamento. Credo che il nostro Comune, anche per la sua posizione strategica, abbia grandi potenzialità, che potranno svilupparsi grazie alla forza di volontà e allo spirito di abnegazione di una squadra unita". Simona Ferrari va ad affiancarsi all’attuale sindaco Claudio Bartolacelli, l’unico ad aver già confermato la candidatura.

r.p.