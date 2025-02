Serramazzoni, Anas chiude ponte sull’Estense, la preoccupazione dei sindaci

Modena, 28 febbraio 2025 – Anas ha disposto in via precauzionale la chiusura al traffico del ponte sul rio Torto della statale 12 dell’Abetone e del Brennero, l’Estense, a Serramazzoni, in provincia di Modena. Nell’ambito dei lavori di manutenzione attualmente in corso sull’opera, nella serata di ieri, fa sapere Anas, a seguito del montaggio del ponteggio, era stato disposto il senso unico alternato anche per consentire accertamenti propedeutici all’inizio delle attività. “Le verifiche effettuate – spiega sempre Anas - hanno evidenziato un’evoluzione del degrado di strutture dell’impalcato per cui si è resa, al momento, necessaria l’interdizione al traffico dal km 146,650 al km 147. Al contempo Anas proseguirà gli approfondimenti necessari a valutare le azioni da intraprendere e a stabilire le tempistiche per la riapertura, anche parziale, dell’opera”. Grande la preoccupazione da parte degli enti locali modenesi. “Siamo fortemente preoccupati per la notizia della chiusura del ponte Rio Torto sulla Nuova Estense, in un tratto particolarmente cruciale per l’intero reticolo viario dell’appennino”, dichiara il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia: “la chiusura comporterà significativi flussi di traffico sulle arterie secondarie, tra Serramazzoni e Maranello, con un sovraccarico importante di flussi viari e con il rischio concreto di congestionamento del transito. Sarà nostra priorità quella di affrontare immediatamente la situazione con i referenti locali di Anas e con gli altri amministratori interessati». Sulla notizia interviene anche il sindaco di Serramazzoni Simona Ferrari che dichiara che « la deviazione del traffico verso il nostro paese avrà gravi ripercussioni sulla circolazione”. Anche il sindaco di Maranello Lugi Zironi interviene affermando che «non appena Anas ci ha informati della situazione, ci siamo subito messi al lavoro sulla gestione del traffico per i prossimi giorni. La chiusura di un'arteria come la Nuova Estense comporta inevitabili ripercussioni su una vasta area della nostra provincia, ma cercheremo di ridurre la massimo i disagi agendo assieme a tutti gli enti coinvolti, confidando anche nella collaborazione e nel senso di responsabilità dei cittadini». Davide Venturelli, sindaco di Pavullo si dichiara «molto dispiaciuto, ma questa è una situazione di emergenza”.