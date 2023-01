Serramazzoni, cena con la Pro Loco per progettare iniziative

Unire le forze per rilanciare il paese e le sue tante frazioni, senza sovrapporre diversi eventi ma cercando di arrivare a proporre un calendario comune e condiviso di iniziative. E’ con questa ambiziosa idea che Pro Loco Serramazzoni ha fissato per venerdì 27 gennaio alle ore 20, presso il ristorante Stella del Gusto, un incontro conoscitivo aperto a tutti coloro "interessati al bene del paese": soci, cittadini, aziende produttrici locali, organizzatori di eventi e comitati delle frazioni. Da questo momento di condivisione, con menù a base di borlenghi e crescentine, i vari ‘attori’ sul territorio inizieranno a fare rete, avanzando proposte. "L’idea è che unire le risorse possa rafforzare le singole entità e che condividere progetti, magari in un calendario comune da rendere pubblico e fruibile da turisti e abitanti, aiuti a evitare sovrapposizioni e ad ottimizzare le iniziative" spiega Barbara Bembo di Pro Loco Serramazzoni. Tra le varie iniziative, Pro Loco proporrà ‘Malbiamoci’ (legata al vino serramazzonese Malbo Gentile), nuovi e rivisitati ‘AperiPò’ dedicati non solo alla poesia, ma anche a letteratura, arte e cultura, oltre ad un nuovo evento ispirato a Matilde di Canossa. Ad animare la serata, il duo Yellow Taxi. Per partecipare: 3773709170.

r.p.