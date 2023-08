Serramazzoni, ’Color Run & Walk’: attesi oltre 300 partecipanti

Sarà festa grande a Serramazzoni domenica 27 agosto per la quarta edizione dell’attesissima ‘Color Run&Walk’. Tutti gli iscritti avranno la possibilità di partecipare ad una camminata non competitiva tra le strade ed i sentieri nei boschi del territorio, in un’atmosfera unica caratterizzata da colori, musica e aperitivi. L’iniziativa è aperta a tutti: adulti, ragazzi ma anche bambini e si attendono oltre 300 partecipanti.

Organizzatore dell’evento è la scuola di Pallavolo Serramazzoni, che ha anche ottenuto il patrocinio del Comune e potuto contare sul prezioso aiuto dei volontari provenienti dalle varie associazioni del territorio.

La festa inizierà presso il centro Pineta alle ore 14 con l’apertura della cassa (fino alle 16.30) e del bar. Successivamente, aprirà anche uno stand gastronomico e ad animare il pomeriggio ci sarà un dj set. Alle 17 avrà poi il via vero e proprio la Color Run&Walk, con ritrovo fissato nella vicina piazza Tasso. Due sono i percorsi previsti, di lunghezza diversa: 1,5 chilometri il tracciato più breve, 7 il più lungo. Chiuderà infine il pomeriggio ‘AperiColor’, a partire dalle ore 18.30.

r.p.