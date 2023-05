Serramazzoni, Fd’I contro FI e Lega Ferrari: "Partiti valore aggiunto" Zanoli critica: "Minestrone politico"

La spaccatura interna ai partiti di centrodestra in vista delle comunali di Serra continua a far discutere. Questa volta è Fd’I, con 5 militanti candidati nella lista del sindaco uscente Claudio Bartolacelli, ad andare all’attacco di Lega e Forza Italia, schierate invece ‘dall’esterno’ insieme a Pd e Psi dalla parte di Simona Ferrari. "Crediamo che questo modo di gestire la cosa pubblica debba concludersi anche a livello locale: abbiamo già visto gli effetti devastanti di governare insieme per forza senza un progetto comune ma avendo come unico collante la gestione del potere a tutti i costi – sottolineano in una nota il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò ed il vicepresidente Guglielmo Sassi –. Speriamo in un passo indietro da parte degli ‘alleati’ affinché non sostengano la stessa lista appoggiata e sostenuta dal Pd, che nel nostro territorio nasconde il proprio simbolo ma rimane ben presente". Simona Ferrari, da parte sua, spedisce in toto le critiche al mittente, ricordando che la sua lista "è e resta una civica, sebbene aperta al dialogo con tutte le forze politiche. Riteniamo che avere il sostegno dei partiti politici, conservando la nostra autonomia, non sia affatto un limite, ma un importante valore aggiunto. Tutti i partiti che hanno deciso di appoggiare il nostro progetto – prosegue Ferrari – hanno preventivamente chiesto di poter visionare il programma che abbiamo redatto con tanto impegno: da Fd’I, invece, in nessuno degli incontri intercorsi per valutare la possibilità di un appoggio, è mai emersa la stessa richiesta, bensì soltanto l’insistenza per imporre i propri candidati all’interno della nostra lista". Esterno alla bagarre politica continua a restare il terzo candidato, Giorgio Zanoli: "Le altre liste sono civiche solo di nome… per me si stanno facendo del male da sole. Purtroppo la visione che ho è quella di un grande ‘minestrone’ e, in questo comportamento, non vedo molta etica.

Da dove viene tutta questa frenesia dei partiti per Serramazzoni? – si domanda Zanoli –. Mi viene da pensare che ci sia qualche importante interesse".

r.p.