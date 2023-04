"Serramazzoni in declino Ripartiamo dai giovani"

Una squadra coesa, preparata, ed un programma che miri a "cominciare a fare qualcosa": in primis le nuove scuole. Questa l’idea dell’ex viceprefetto Giorgio Zanoli, 69 anni, candidato a sindaco in corsa per le comunali di Serramazzoni che si terranno il 14-15 maggio. Qui ha le radici la sua famiglia, con l’azienda ‘Cionini’ che – un tempo – aveva in concessione il servizio di trasporto pubblico comunale; con la nonna e l’adorata mamma Ornella Cionini, entrambe serramazzonesi, insignite della Medaglia d’oro all’Insegnamento. Frutto degli studi classici è la carriera di Zanoli in Prefettura a Modena, dove ha lavorato per ben trent’anni. Grande senso del dovere ma anche amore per la musica lirica (vinse un concorso al teatro comunale di Modena) e per lo sport hanno caratterizzato la crescita dell’ex viceprefetto, ora in pensione. "Sulle gambe – sottolinea – ho 12 maratone internazionali e diverse esperienze nei centri federali estivi di tennis: proprio quelli che si tenevano a Serra ogni anno. A 16 anni vinsi tutti i tornei; ricordo che mi premiò il sindaco di allora Nelso Muzzarelli".

Zanoli, partiamo dagli anni d’oro dello sport a Serra...

"Mi viene il magone a pensarci. Penso sempre che Serramazzoni sia stata baciata da Dio, considerato anche tutti i talenti sportivi a cui ha dato luce. E’ vero che i tempi cambiano, ma mi viene da fare un paragone con altri paesi: Sestola so che se la passa bene col turismo. A Serra, invece, credo si sia perso il senso dell’orientamento, la voglia e gli obiettivi del ‘Periodo d’oro’, quando le persone prendevano in affitto addirittura le cantine e i solai pur di venire qui. C’erano tantissime pensioni e alberghi, la piscina e il centro federale di Tennis. Il turismo dava serenità e creava un’atmosfera di entusiasmo. Manca molto vedere un paese vivo alla sera come era allora: adesso alle 6 chiude quasi tutto. Siamo in uno stato di abbandono, c’è un clima di avvilimento".

Recrimina qualcosa all’uscente amministrazione?

"Non voglio attaccare Bartolacelli: certo è che siamo veramente ad un punto di minima. Ci sono stati motivi che hanno contribuito a questa situazione, ma altre questioni sono dipese da scelte non azzeccate. Ad esempio, si fa fatica a trovare una sala per parlare alle persone e – mi è stato raccontato – i giovani devono andare in lavanderia alla sera per ritrovarsi al caldo. Se in un paese si toglie tutto, la gente comincia ad andarsene. Ciò significa snaturare la linfa vitale al paese: che futuro c’è senza giovani? Serra è sulla strada per diventare un deserto, dato che è già un paese ‘dormitorio’".

Si è ancora in tempo per cambiare rotta?

"E’ bene chiarire che in poco tempo non si può cambiare ogni cosa che da 40 anni a questa parte non funziona. Un programma pieno di promesse è solo uno specchietto per le allodole: bisogna fare le cose più urgenti".

Cioè?

"Prima di tutto le scuole. Se vogliamo avere una società educata, la scuola è da mettere al primo posto, anche nel microcosmo del paese. Ricordo bene l’inaugurazione dei moduli a Serra: ero presente in rappresentanza del Prefetto. Oggi, vedere le scuole abbandonate nel centro e, allo stesso tempo, il cantiere fermo alla Bastiglia, provoca immenso dispiacere. Se venissi eletto, vorrei prendere nuovamente in considerazione la possibilità di ristrutturare le scuole esistenti, invece che spostarle a Ligorzano, lontane dal paese. Certo è che viste le difficoltà finanziarie bisognerà vedere se il gioco vale la candela".

Altre priorità?

"Vista la mia esperienza, vorrei offrire una maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini, impegnandomi per garantire l’ordine pubblico, in accordo con la Polizia locale".

La lista com’è nata?

"La mia lista mette insieme una squadra apolitica di persone con valori condivisi. Ricordo ancora quando ai tempi, nonostante le divergenze, il PCI e la DC si rispettavano sempre: l’appartenenza politica deve essere secondaria a valori come la scuola, la famiglia, l’altruismo e la condivisione".

Riccardo Pugliese