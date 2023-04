Serramazzoni, la Lega ufficializza l’appoggio a Ferrari

Anche la Lega entra ufficialmente in campo a sostegno di Simona Ferrari nelle elezioni comunali di Serra. La conferma è arrivata ieri, due giorni dopo il medesimo annuncio da parte di Forza Italia. "Il percorso di confronto tra la Lega e la lista civica ‘Noi per Serra’ è iniziato più di 3 mesi fa – sottolinea il segretario provinciale del Carroccio, Guglielmo Golinelli – e siamo onorati che si sia concretizzato con l’inserimento di alcuni nostri candidati tra cui Emanuele Baldi, già segretario Lega della sezione Montagna. Una squadra di grande qualità e spessore umano: si tratta dell’unica alternativa politica credibile, soluzione all’immobilismo dell’amministrazione uscente". "A distinguere la nostra lista – aggiunge il segretario di sezione e candidato di lista Emanuele Baldi – è l’appartenenza al territorio ed una chiara volontà di impegnarci per il rilancio delle eccellenze di Serra, incentivando le strutture sportive outdoor e puntando sull’attrazione turistica e gastronomica.

Non da ultimo ci batteremo per la sicurezza". Sempre con Ferrari continua a dialogare anche il Pd.

r.p.