"Serramazzoni, sarà un’estate di eventi"

A Serramazzoni prende il via la stagione estiva 2025 di eventi e manifestazioni che animeranno il centro storico nei mesi di giugno, luglio e agosto e settembre, con laboratori per bambini, teatro dei burattini attività sportive per ragazzi e adulti e un cartellone di concerti dal vivo e mercati artigianali. Ufficialmente, il programma ha preso il via domenica 22 giugno con un trekking lungo e un giro in e-bike a cura di Faeto 1000 multisport, e nei prossimi giorni sarà possibile fare numerose attività, tra cui, venerdì 27 giugno una visita guidata al Castello di Pompeano a cura di Piumi dalle ore 19:30, (per info 3338173404), il concerto “Ost in Space” Original soundtrack a cura di A.P.S. Sole e Luna dalle ore 21:30 presso Castello di Pompeano e domenica 29 giugno un giro in -bike lungo a cura di Faeto 1000 Multisport.

Nel mese di luglio e agosto sono previste attività di diverso tipo, tra cui cinema all’aperto, yoga al tramonto, animazione per bambini a cura della scuola di pallavolo Serramazzoni Coop sociale, concerti d’estate del corpo bandistico di Riccò mercatini, bike festival spettacoli di burattini. Inoltre sabato 12 e domenica 13 luglio ci sarà la sagra parrocchiale, nel piazzale Don Marino Donini. La rassegna si concluderà sabato 27 settembre con la festa provinciale “Nati per Leggere” un percorso itinerante per le vie del centro con partenza alle 15:30 dalla biblioteca Comunale.

Annamaria Dallari, assessore alla Cultura, Comunicazione, Politiche giovanili e pari opportunità di Serramazzoni, sottolinea che "quest’anno’l’estate di Serramazzoni sarà all’insegna del benessere all’aria aperta, con iniziative sul fitness, sulle camminate e il trekking grazie a professionisti che ringrazio per la preziosa collaborazione. Una grande attenzione sarà poi dedicata ai più piccoli, con tante proposte dedicate a loro, per rendere l’estate di Serramazzoni un’esperienza ricca di curiosità, divertimento e compagnia. Ovviamente tutto questo è possibile collaborando in stretta sinergia con associazioni, attività commerciali e aziende, che hanno sostenuto attivamente la nostra amministrazione mettendo al centro la valorizzazione della comunità e del territorio. Siamo certi – conclude Dallari – che non vi annoierete e che sapremo coinvolgervi con tante meravigliose attività".

Le iniziative dedicate ai bambini saranno supportate anche da centri estivi.