Serramazzoni, scontro moto-auto. Grave un ragazzo di trent’anni

Un altro incidente sulle strade della nostra provincia. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 15.50, lungo via Giardini Nord, precisamente a Montagnana di Serramazzoni. L’impatto, tra un’auto e una moto, ha visto coinvolti due feriti, un uomo di trent’anni – trasportato a Baggiovara con codice di massima gravità – e una donna di 29 anni, che invece ha riportato ferite più lievi. Sul luogo i sanitari del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica e i carabinieri. Per soccorrere tempestivamente il ferito è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, per il trasporto all’ospedale di Baggiovara.

Purtroppo, gli incidenti sul nostro territorio risultano in continuo aumento. Nelle scorse ore è venuto a mancare Silvano Boni, 71 anni, coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso ventuno agosto a Corlo di Formigine. L’uomo, mercoledì scorso, a causa di un malore, si è schiantato contro la recinzione di un cortile. Pochi giorni fa, infatti, l’uomo stava viaggiando sulla sua auto, percorrendo via Radici in Piano, quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura: lo stesso mercoledì, dopo essere stato tempestivamente soccorso, l’uomo è stato ricoverato in Terapia Intensiva all’Ospedale di Baggiovara. Purtroppo, nelle ultime ore, le condizioni del 71enne si sono aggravate, fino al decesso.

Come già reso noto, soltanto nei primi sei mesi dell’anno, su tutto il territorio provinciale, si sono registrati 155 feriti, di cui la maggior parte (108) automobilisti. A livello regionale, nel primo semestre, se ne sono registrati 1165. Numeri in continuo aumento, quindi, che sottolineano uno scenario sempre più preoccupante.

Per quanto riguarda invece gli incidenti mortali, le cifre sono altrettanto preoccupanti. Si registrano infatti nello stesso lasso di tempo – i primi sei mesi dell’anno – venti decessi.

Un dato estremamente preoccupante, purtroppo già cresciuto nel corso delle ultime settimane.

Come sottolineano i dati, inoltre, il 30% di queste tragedie - una percentuale estramemente significativa – è avvenuto per uscita autonoma di strada. Se si volta lo sguardo allo scorso anno, lo scenario, stando ai numeri, è pressoché identico: erano 23 i decessi nello stesso lasso di tempo del 2023. Lo scenario, dunque, continua a mantenersi preoccupante, con scontri e incidenti in aumento sul nostro territorio.