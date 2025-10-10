Serramazzoni, torna a Pompeano la manifestazione "Seminare il Futuro"

Domenica ritorna a Pompeano "Seminare il futuro! Seminiamo insieme per un’agricoltura libera", una giornata per riscoprire la cultura dei cereali e l’agricoltura biologica/biodinamica. Presso Santa Rita Bio Caseificio Sociale 1964, in Via Pompeano 2294, si svolgerà questa giornata dedicata alla riscoperta dei "grani antichi" e dei "grani per il futuro", dell’Agricoltura biologica/biodinamica, per riflettere sull’importanza delle sementi e della relazione tra cibo, terra e comunità. L’iniziativa internazionale, organizzata in Italia dalla Fondazione Seminare il Futuro, prevede la partecipazione di tutta la famigliaattraverso un gesto semplice: la "semina a spaglio", con l’obiettivo di promuovere la cultura dei cereali e valorizzare il lavoro di agricoltori custodi e agronomi che si impegnano ogni giorno per un’agricoltura biologica/biodinamica rispettosa della biodiversità e libera dal monopolio delle sementi. Ritrovo dei partecipanti e una colazione biologica alle 9,00. Alle 10.30 la semina a spaglio di grano "Verna" e "Inalettabile 96", guidata da Stefano Tellarini, Enrico Gabrielli e Gianni Bernardoni . Le maestre e i maestri seminatori accompagneranno lungo le scie nel campo per la semina i partecipanti, giovani e adulti. Dopo il pranzo biologico, curato dal Bio Cuoco Giovanni Montanari, alle 15.00 si svolgerà l’incontro sui "grani antichi", che approfondirà il valore agronomico, culturale e nutrizionale delle varietà tradizionali. Dalle 15.30, spazio ai più piccoli con il laboratorio "Mani in pasta, dalla farina al pane". A chiusura, cena biologica a cura di Giovanni Montanari.

w. b.