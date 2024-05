Serrande e sistemi di sicurezza. Un nuovo bando per i negozi

San Felice va in soccorso ai suoi commercianti per cercare di elevare il grado di sicurezza e protezione di queste attività economiche. Uscito in questi giorni un bando di 20 mila euro a sostegno delle attività commerciali e di servizio presenti sul territorio comunale che favorirà l’installazione di sistemi di sicurezza e serrande. La somma, stanziata dall’amministrazione comunale, sarà erogata tramite il bando pubblico pubblicato ieri. Fino a giovedì 31 ottobre 2024 sarà possibile presentare la domanda per ricevere un contributo relativamente alle spese sostenute per interventi di sostituzione di serrande, vetrine o installazione di sistemi anti-intrusione attuati in chioschi, negozi, pubblici esercizi o locali dell’artigianato, anche di servizio, ubicati in tutto il territorio del Comune. Le spese sostenute, attestate dall’imponibile riportato sulle fatture, saranno finanziabili al 50 per cento fino a un massimo complessivo non superiore a mille euro. Il contributo verrà erogato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, redatte sull’apposito modulo e fino a esaurimento dello stanziamento previsto.

al. gr.