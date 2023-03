Serri presidente dell’Ente Parchi

"Tutelare l’ambiente attraverso azioni di salvaguardia delle biodiversità, operare per contenere l’emergenza climatica e promuovere azioni concrete di sostegno e valorizzazione del patrimonio ambientale, sono ambiti di intervento che possono diventare motore di sviluppo per le comunità, rendendo maggiormente attrattive le aree di cui ci occupiamo come Ente Parchi Emilia Centrale".

E’ quanto dichiarato dalla nuova presidente dell’Ente Parchi Emilia Centrale Luciana Serri (sindaca del Comune di Lama Mocogno dal 2004 al 2014), eletta all’unanimità dai membri del Comitato esecutivo che si è riunito ieri a Modena e che resterà in carica per cinque anni, fino al 2028. Ringraziamento al presidente uscente Giovanni Battista Pasini, per "l’impegno profuso in questi anni alla guida dell’Ente".