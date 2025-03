"Serve il volo notturno dalla base di Pavullo"

Sulla chiusura del ponte la parlamentare di Fratelli d’Italia Daniela Dondi "si sta sottovalutando il problema: in caso di emergenza l’ospedale di Pavullo non è in grado di garantire un’adeguata assistenza. Se un paziente deve essere trasportato d’urgenza, i tempi per raggiungere Sassuolo o Modena in ambulanza si allungano inevitabilmente". A questo poi si aggiunge, secondo la parlamentare, un altro nodo: nonostante all’aeroporto di Pavullo siano presenti due elicotteri per l’elisoccorso, l’Ausl di Bologna non ha mai autorizzato i voli notturni. "Eppure – sottolinea – questi mezzi sono attrezzati per operare 24 ore su 24". Dondi lancia un appello alle istituzioni e alla cittadinanza affinché venga sollecitata l’Ausl almeno a concedere un’autorizzazione temporanea fino alla riapertura del ponte. "È fondamentale intervenire subito per non lasciare il territorio privo di un servizio essenziale".

Per quanto riguarda i tempi per terminare il lavoro, invece, si parla di due o tre mesi, "io auspico anche prima, ma purtroppo gli accertamenti sono ancora in corso da parte dell’Anas, per cui non abbiamo una scadenza e una programmazione precisa, dobbiamo ricordarci che andiamo verso la stagione estiva e dobbiamo immaginare che dal punto di vista turistico tutto il nostro Appennino potrà subire danni a causa di questa situazione". Certe scelte fatte negli anni, "a partire dal depotenziamento del pronto soccorso di Pavullo, che non ha un centro emergenza, hanno creato una situazione rischiosa per tutto il Frignano, come per esempio Fiumalbo, Lama Mocogno o Pievepelago".

Milena Soci