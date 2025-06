"Caso Amo, serve un commissariamento"

Modena, 30 giugno 2025 – Oggi per Amo è il giorno della verità – dice Maria Grazia Modena, consigliera di Modena per Modena – I rappresentanti dei soci pubblici (presidente della Provincia e 47 sindaci) dovranno prendere la decisione se andare a fondo del bubbone che si è aperto, affinché casi del genere non possano più ripetersi in futuro, procedendo al commissariamento dell’ente oppure se procedere ad una rapida normalizzazione e silenziazione del tutto con la sostituzione del presidente uscente, Stefano Reggianini, con il designato Andrea Bosi.

"Penso che al cospetto di una società pubblica, travolta da uno scandalo che presumibilmente coinvolge un dipendente – dice Modena – i comportamenti di buon governo e di buon senso, a salvaguardia della trasparenza e dell’interesse della cosa pubblica, richiedano provvedimenti atti a dare adeguata risposta a tre condizioni al contorno: La prima: l’individuazione del o dei colpevoli del reato, soddisfatta con la formale denuncia in procura presentata la settimana scorsa dall’Agenzia. La seconda: l’accertamento delle responsabilità interne di mancato controllo. Che può essere soddisfatto solo affidando le redini di un tale compito a persona ’terza’, un tecnico lontano dalla politica e dai partiti, con il conseguente commissariamento dell’agenzia Amo. Nel privato le cose si risolverebbero in questo modo. Nel malaugurato caso che l’assemblea dei soci, invece, si limitasse a ratificare la nomina a Presidente subentrante di Andrea Bosi, ex assessore, si evidenzierebbe chiaramente la volontà di nascondere tutto sotto il tappeto, come già accaduto nel 2018 per lo scandalo, che coinvolse il San Filippo Neri. La terza: riguarda la responsabilità di chi nomina i vertici delle partecipate. Che non è da poco, perché poi le conseguenze originano da quella. E’ corretto che i vertici delle partecipate modenesi abbiano sempre come unico punto in comune l’appartenenza politica al PD o ai suoi dintorni, mentre non abbiano rilevanza alcuna le competenze specifiche? L’esempio di Amo basta e avanza: il quasi ex presidente, Stefano Reggianini, brilla per la qualifica di ex sindaco di Castelfranco, e trova più adeguata collocazione, oggi, quale segretario provinciale del PD. Idem l’ex direttore Dilorenzo con compiti amministrativi in Amo, dotato del titolo di architetto, sicuramente meglio confacente al nuovo compito di Assessore all’Urbanistica (di Carpi).