Serve un elettricista: contratto a tempo pieno

Il Centro per l’Impiego di Mirandola ha ricevuto la segnalazione che un’azienda di San Prospero che si occupa di installazione di impianti elettrici in edifici ha avviato la ricerca di un operaio/a elettricista. Si valutano anche candidature di persone con poca esperienza, comunque sorrette da tanta volontà ai quali sarà chiesto di eseguire lavori di installazione, montaggio, manutenzione e rimozione di impianti e apparecchi elettrici, di illuminazione e di videosorveglianza. Nella valutazione dei curricula saranno considerate prioritariamente le candidature di persone con diploma di elettronica. Tra i requisiti si fa presente che è preferibile aver conseguito la patente categoria B ed essere automunito-a. Alla persona assunta sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato e tempo pieno. La zona in cui operare e muoversi riguarda vari cantieri nella Bassa modenese.