Serve un escavatorista per posa di tubazioni

Il Centro per l’Impiego di Mirandola fa sapere che la società ACM srl, azienda che si occupa di scavo, posa e montaggio di tubazioni per acqua e gas e che ha sede operativa a Mirandola è alla ricerca di 1 escavatoristaautista con esperienza nello svolgimento di questa mansione. La persona che verrà assunta dovrà avere la disponibilità a lavorare in un ambito territoriale che è compreso in tutta la provincia di Modena. In particolare, la persona selezionata dovrà dimostrare capacità nell’utilizzo di autocarro 3 assi con portata superiore 35 quintali, mini-escavatore semovente per la realizzazione di scavi e rinterri. Saranno preferiti i candidati che siano in possesso di patente categoria C e auto-munitie. Alla persona assunta sarà offerto un contratto a tempo indeterminato. Domande entro il 07122023 tramite www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o app.