Serve un sarto per azienda tessile

Il Centro per l’Impiego di Carpi informa che una azienda tessile del luogo ricerca un sarto/a cucitore/trice. Il/la candidato/a sarà collocato/a in sede di reparto campionario. Nello specifico si dovrà occupare della realizzazione di prototipi in tessuto e in jersey. Al candidato/ a è richiesta una buona manualità, esperienza e anche una certa autonomia nella mansione. Alla persona assunta sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato e orario a tempo pieno. Inoltre, il Centro per l’Impiego di Carpi segnala che una azienda tessile sempre di Carpi ricerca un addetto/a al taglio tessuto/prototipista. Il/la candidato/a, che sarà collocato/a in sede di campionario, dovrà avere attitudini sviluppate e manualità esperta nello svolgere la mansione di tagliatore/tagliatrice. E’ richiesto che sia propenso/a a gestire in autonomia il proprio lavoro e ugualmente a collaborare con chi elabora la fase progettuale (modellista) e chi la deve realizzare (sarte/i cucitrici/cucitori). I candidati dovranno inviare le domande, nel primo caso, entro il giorno 03/04/2024 e, nel secondo caso, entro il 02/05/2024 tramite il portale o nell’app LavoroXTe.