"Serve un summit fra tutti i territori a ’vocazione neve’"

Fabio Braglia rappresenterà il centrosinistra alle elezioni per la presidenza della Provincia il 28 gennaio

Braglia, sul tema neve non c’è soluzione di continuità tra l’appennino modenese e quello bolognese.

"Si tratta di cambiare prospettiva e rendersi conto che di fronte a problemi complessi e sovra-comunali come quello climatico occorre un confronto che vada oltre le logiche provinciali. In questo caso per esempio eventuali iniziative devono essere assunte tra tutti i Comuni a vocazione neve".

Anche sui trasporti pubblici la provincia può avere voce in capitolo.

"Siamo tra i territori con la qualità dell’aria peggiore in Italia per cui assieme alle altre province e la Regione siamo impegnati nel potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità dolce per ridurre il numero di auto private che si spostano nei capoluoghi per motivi di lavoro"

La riflessione riguarda la possibilità di costruire più alloggi a prezzi agevolati anche nelle grandi città così da evitare che i più giovani vengano ad abitare in provincia e poi muovano ogni giorno verso la città per lavorare.

"Bene naturalmente la costruzione di alloggi a prezzi agevolati, ma attenzione anche a non svuotare i territori che poi finirebbero per impoverirsi. In montagna, ma anche nella Bassa, l’identità territoriale resta molto forte".

L’Italia d’altronde è il Paese dei Comuni.

"Certo, ma non è solo un discorso di campanili, ma soprattutto di sopravvivenza di certe realtà. Se non ci fosse questa marcata identità territoriale non avremmo per esempio i tanti cittadini volontari che quotidianamente attraverso le associazioni si mettono in gioco garantendo servizi per la comunità. Io punterei concretamente sul rafforzamento del trasporto pubblico: conosco famiglie i cui figli hanno rinunciato a frequentare l’università perché non potevano permettersi di sostenere i costi degli alloggi a Modena".

Ritiene che la Provincia come ente possa avere la forza di favorire il dialogo anche con le altre province

"Abbiamo tantissime cose in comune con le altre realtà: penso all’università con Reggio, al turismo con Bologna. La Provincia, vittima di una riforma riuscita male, ha in realtà un potenziale enorme grazie alle professionalità che annovera e ai servizi che riesce a garantire ai Comuni più piccoli in termini di servizi. L’importante è dare continuità, rafforzare sempre di più la collaborazione sui progetti che si intraprendono mettendo al centro i bisogni dei cittadini e delle comunità, anche con l’avvicendarsi delle governance".