Servillo dà voce a Dante. E gli autori raccontano

Tempo di festival e di grandi protagonisti. Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre torna "Modena Patrimonio Mondiale" per scoprire la bellezza del sito Unesco nel cuore della città. Evento clou le due serate (4 e 5 ottobre) con "Le voci di Dante" in Duomo, un viaggio di Toni Servillo (nella foto) nel segno del grande poeta e della sua opera più famosa e potente, la Divina Commedia. Grande letteratura anche al Poesia Festival che nel weekend approderà a Modena: fra gli ospiti di sabato 5 alla sala del Leccio (Complesso San Paolo) il poeta Milo De Angelis che presenterà la sua traduzione de "I fiori del male" di Baudelaire.

Tantissimi autori, musicisti e attori sono attesi alla Festa del Racconto, da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre a Carpi, Soliera, Novi e Campogalliano: segnaliamo per esempio venerdì 4 gli appuntamenti con Dente, Chiara Valerio, il pianista Aeham Ahmad, sabato 5 Daria Bignardi, Simona Vinci, Mario Calabresi, domenica 6 Vera Gheno, Pablo Trincia, Maurizio Maggiani, Stefano Fresi ed Enrico Brizzi. Venerdì 4 ottobre a Modena partirà anche la nuova edizione del festival Periferico: al cortile del Leccio, "Where do we come from, what are we, where are we going 2.0", la performance teatrale (per quattro persone alla volta) del regista cinese Wang Chong, nella versione italiana di Jacopo Panizza, un invito a sperimentare occhi nuovi e adottare prospettive non umane.

