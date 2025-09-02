Servillo legge Marcovaldo. La città vista da Calvino

A Marcovaldo, che arrivava dalla campagna, la città sembrava un mondo quasi alieno. Più di sessant’anni fa, nel 1963, quando pubblicò le venti novelle de ’Le stagioni in città’, Italo Calvino lo raccontava così: "Aveva questo Marcovaldo un occhio poco adatto alla vita di città. Cartelli, semafori, vetrine, insegne luminose, manifesti, per studiati che fossero a colpire l’attenzione, mai fermavano il suo sguardo che pareva scorrere sulle sabbie del deserto. Invece, una foglia che ingiallisse su un ramo o una piuma che si impigliasse ad una tegola, non gli sfuggivano mai". Simbolo di una società che stava cambiando negli anni del boom economico, emblema di coloro che non erano capaci di ‘riconoscersi’ in un nuovo ambiente che snaturava la natura, Marcovaldo era fragile e ostinato, tenero e disarmante, comico e malinconico.

Marcovaldo si affaccerà domani sera alle 21 in piazza Sant’Agostino a Modena. A dare voce all’universo, alle avventure e alla fantasia del personaggio creato da Italo Calvino sarà Peppe Servillo (foto), cantante e narratore, voce degli Avion Travel, affiancato da Cristiano Califano alla chitarra (lo spettacolo sarà a ingresso gratuito). Marcovaldo è il manovale che approda in città per dare un nuovo orizzonte e un nuovo benessere alla sua famiglia, "ma la sua vita – osserva Servillo – si scontra in maniera ironica, leggera, ma non per questo meno riflessiva, con la dimensione della metropoli moderna". Marcovaldo non comprendeva appieno la società dei consumi, i nuovi paesaggi urbani, le mode e le convenzioni, eppure – aggiungeva Calvino – "non c’era tafano sul dorso di un cavallo, pertugio di tarlo in una tavola, buccia di fico spiaccicata sul marciapiede che Marcovaldo non notasse, e non facesse oggetto di ragionamento, scoprendo i mutamenti della stagione, i desideri del suo animo e le miserie della sua esistenza".

Sono trascorsi molti anni dai racconti di Calvino e tuttavia si scopre che Marcovaldo ha tanto da dire anche ai nostri giorni: oggi le città sono diventate sempre più giganti e gli spazi di poesia sempre più piccoli, eppure (e meno male) esistono ancora dei Marcovaldo che cercano di non perdere la loro autenticità. E in un mondo di social, di algoritmi e di esistenze artefatte provano a restare ancora se stessi.