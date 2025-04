Servizi comunali, prenotazioni solo online

A Pavullo è attivo un nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti per l’accesso agli Uffici Anagrafe e Tributi. L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del servizio e ridurre i tempi di attesa per i cittadini. La prenotazione si rivela utile per la richiesta della Carta d’Identità Elettronica o le consulenze in materia tributaria. L’accesso agli sportelli il sabato sarà possibile esclusivamente su appuntamento. Il servizio di prenotazione è disponibile online sul sito del Comune, accedendo alla pagina del servizio desiderato, oppure direttamente tramite il seguente link: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/prenota-appuntamento/. Dal 1° maggio alcuni servizi saranno accessibili solo previa prenotazione. Il Comune invita tutti i cittadini a utilizzare il sistema per agevolare una gestione più efficiente e ordinata degli accessi agli sportelli.